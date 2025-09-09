Aroundtown Aktie
|3,27EUR
|-0,05EUR
|-1,57%
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
Aroundtown SA Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von Aroundtown bei unverändertem Kursziel von 3,20 Euro von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Jonathan Kownator begründete dies am Montagabend in seiner Branchenanalyse mit dem guten Lauf der Aktien. Insgesamt bleibt er aber optimistisch für den europäischen Immobiliensektor und bestätigt unter anderem seine Kaufempfehlungen für Vonovia und Grand City./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 19:49 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aroundtown SA Neutral
|
Unternehmen:
Aroundtown SA
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
3,20 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
3,34 €
|
Abst. Kursziel*:
-4,19%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
3,27 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,02%
|
Analyst Name::
Jonathan Kownator
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Aroundtown SAmehr Nachrichten
|
05.09.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX im Plus (finanzen.at)
|
04.09.25
|MDAX-Titel Aroundtown SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Aroundtown SA-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
04.09.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
02.09.25
|Schwacher Handel: MDAX am Nachmittag in Rot (finanzen.at)
|
01.09.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
01.09.25
|Optimismus in Frankfurt: MDAX klettert (finanzen.at)
|
28.08.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
28.08.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu Aroundtown SAmehr Analysen
|09:38
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.09.25
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.08.25
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|27.08.25
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|27.08.25
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:38
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.09.25
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.08.25
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|27.08.25
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|27.08.25
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.25
|Aroundtown Add
|Baader Bank
|13.08.25
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|26.06.25
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|28.05.25
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|28.05.25
|Aroundtown Add
|Baader Bank
|27.08.25
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.25
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.25
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.25
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.25
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:38
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.09.25
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.08.25
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|27.08.25
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|27.08.25
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Aroundtown SA
|3,30
|-0,48%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:01
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:53
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:53
|Grand City Properties Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:52
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:38
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:34
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:55
|ASML NV Buy
|UBS AG
|07:36
|BNP Paribas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:35
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:26
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:25
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:25
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:23
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:23
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:21
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:06
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|07:04
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|06:31
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:16
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|08.09.25
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Inditex Outperform
|Bernstein Research
|08.09.25
|Walmart Outperform
|Bernstein Research
|08.09.25
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|08.09.25
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.25
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|Alstom Market-Perform
|Bernstein Research
|08.09.25
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|08.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|08.09.25
|Siemens Market-Perform
|Bernstein Research
|08.09.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.25
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.25
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.25
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.25
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.25
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.