Aroundtown Aktie
|3,31EUR
|-0,15EUR
|-4,34%
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
27.08.2025 08:03:33
Aroundtown SA Add
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 3,15 Euro auf "Add" belassen. Der Immobilienkonzern habe operativ solide abgeschnitten, schrieb Andre Remke am Mittwoch zu den Halbjahreszahlen. Überraschungen seien ausgeblieben./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 07:54 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aroundtown SA Add
|
Unternehmen:
Aroundtown SA
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
3,15 €
|
Rating jetzt:
Add
|
Kurs*:
3,47 €
|
Abst. Kursziel*:
-9,27%
|
Rating update:
Add
|
Kurs aktuell:
3,31 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4,78%
|
Analyst Name::
Andre Remke
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Aroundtown SAmehr Nachrichten
|
09:29
|MDAX aktuell: MDAX fällt zum Start (finanzen.at)
|
07:21
|Aroundtown macht stellvertretenden CFO Tintelnot zum neuen CFO (Dow Jones)
|
07:19
|**Aroundtown macht stellvertretenden CFO Tintelnot zum neuen CFO (Dow Jones)
|
26.08.25
|Ausblick: Aroundtown stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
22.08.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
18.08.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
14.08.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX letztendlich steigen (finanzen.at)
|
14.08.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX steigt am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu Aroundtown SAmehr Analysen
|08:43
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:03
|Aroundtown Add
|Baader Bank
|13.08.25
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|17.07.25
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|30.06.25
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|08:43
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:03
|Aroundtown Add
|Baader Bank
|13.08.25
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|17.07.25
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|30.06.25
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|08:03
|Aroundtown Add
|Baader Bank
|13.08.25
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|26.06.25
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|28.05.25
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|28.05.25
|Aroundtown Add
|Baader Bank
|28.05.25
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.25
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.25
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.25
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.24
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:43
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.07.25
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|30.06.25
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|28.05.25
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|28.05.25
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Aroundtown SA
|3,30
|-4,51%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:14
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
|09:10
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|08:55
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:43
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:34
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:33
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:32
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:30
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:29
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:15
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:14
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:13
|UBS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:06
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:03
|Aroundtown Add
|Baader Bank
|07:57
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:48
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:30
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:00
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:00
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:59
|E.ON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:59
|Keurig Dr Pepper Buy
|UBS AG
|06:59
|Sanofi Buy
|UBS AG
|26.08.25
|Novo Nordisk Market-Perform
|Bernstein Research
|26.08.25
|Vodafone Group Kaufen
|DZ BANK
|26.08.25
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|26.08.25
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|26.08.25
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|26.08.25
|UBM Development kaufen
|Warburg Research
|26.08.25
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|26.08.25
|PUMA Halten
|DZ BANK
|26.08.25
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.08.25
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|26.08.25
|Dermapharm Hold
|Warburg Research
|26.08.25
|Verve Group Buy
|Warburg Research
|26.08.25
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.25
|Schoeller-Bleckmann kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.25
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.25
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.25
|Dermapharm Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|26.08.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|26.08.25
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.25
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|26.08.25
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.25
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.25
|PUMA Sell
|UBS AG
|26.08.25
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.25
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.25
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.