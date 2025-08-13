Aroundtown Aktie
Aroundtown SA Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aroundtown vor Zahlen für das zweite Quartal von 3,40 auf 3,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Andreas Pläsier rechnet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einer robusten Entwicklung von Erträgen und operativem Ergebnis der Immobiliengesellschaft./rob/mis/lew
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Aroundtown SA
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
3,90 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
3,25 €
|
Abst. Kursziel*:
19,85%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
3,29 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,61%
|
Analyst Name::
Andreas Pläsier
|
KGV*:
-
