Aroundtown Aktie

3,29EUR 0,03EUR 0,98%
Aroundtown für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
13.08.2025 09:57:58

Aroundtown SA Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aroundtown vor Zahlen für das zweite Quartal von 3,40 auf 3,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Andreas Pläsier rechnet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einer robusten Entwicklung von Erträgen und operativem Ergebnis der Immobiliengesellschaft./rob/mis/lew

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Aroundtown SA Buy
Unternehmen:
Aroundtown SA 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
3,90 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
3,25 € 		Abst. Kursziel*:
19,85%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
3,29 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,61%
Analyst Name::
Andreas Pläsier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Aroundtown SAmehr Nachrichten