HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aroundtown vor Zahlen für das zweite Quartal von 3,40 auf 3,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Andreas Pläsier rechnet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einer robusten Entwicklung von Erträgen und operativem Ergebnis der Immobiliengesellschaft./rob/mis/lew



