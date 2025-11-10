Aroundtown Aktie
|3,14EUR
|0,03EUR
|1,09%
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
Aroundtown SA Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Aroundtown von 3,80 auf 4 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Finanzprofil des Immobilienunternehmens verbessere sich weiter, erwähnte Analyst Kai Klose in einer am Montag vorliegenden Studie in einer Nachbetrachtung einer Roadshow./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 07:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
