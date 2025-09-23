Aroundtown Aktie
|3,19EUR
|0,04EUR
|1,27%
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
Aroundtown SA Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aroundtown von 3,90 auf 4 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des zweiten Quartals Ende August hätten einen positiven Trend im operativen Geschäft gezeigt, schrieb Andreas Pläsier am Dienstag. Die Wertentwicklung des Immobilienportfolios mache eine Dividende möglich./rob/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aroundtown SA Buy
|
Unternehmen:
Aroundtown SA
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
4,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
3,17 €
|
Abst. Kursziel*:
26,26%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
3,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,16%
|
Analyst Name::
Andreas Pläsier
|
KGV*:
-
