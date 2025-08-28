FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aroundtown auf "Hold" mit einem Kursziel von 3 Euro belassen. Analyst Thomas Rothäusler sprach in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zu den Halbjahreszahlen von operativer Stabilität und Fortschritten beim Schuldenabbau./ag/gl



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.