Aroundtown Aktie
|3,29EUR
|0,02EUR
|0,49%
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
28.08.2025 11:29:18
Aroundtown SA Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aroundtown auf "Hold" mit einem Kursziel von 3 Euro belassen. Analyst Thomas Rothäusler sprach in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zu den Halbjahreszahlen von operativer Stabilität und Fortschritten beim Schuldenabbau./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aroundtown SA Hold
|
Unternehmen:
Aroundtown SA
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
3,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
3,28 €
|
Abst. Kursziel*:
-8,42%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
3,29 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8,70%
|
Analyst Name::
Thomas Rothäusler
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Aroundtown SA
|
27.08.25
|XETRA-Handel MDAX beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
27.08.25
|Nettogewinn im ersten Halbjahr: Aroundtown bestätigt Jahresprognose - Aktie dennoch klar im Minus (Dow Jones)
|
27.08.25
|Börse Frankfurt: MDAX am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
27.08.25
|Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Mittwochmittag leichter (finanzen.at)
|
27.08.25
|MDAX aktuell: MDAX fällt zum Start (finanzen.at)
|
27.08.25
|Aroundtown macht stellvertretenden CFO Tintelnot zum neuen CFO (Dow Jones)
|
27.08.25
|**Aroundtown macht stellvertretenden CFO Tintelnot zum neuen CFO (Dow Jones)
|
26.08.25
|Ausblick: Aroundtown stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Aroundtown SA
|11:29
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|27.08.25
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|27.08.25
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.25
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.08.25
|Aroundtown Add
|Baader Bank
Aktien in diesem Artikel
|Aroundtown SA
|3,29
|0,49%
