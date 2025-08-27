Aroundtown Aktie

3,31EUR -0,15EUR -4,34%
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939

27.08.2025 08:55:42

Aroundtown SA Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 2 Euro auf "Underperform" belassen. Analystin Stephanie Dossmann hob am Mittwoch nach den Halbjahreszahlen das schwache operative Ergebnis (FFO) hervor. Das Mietwachstum auf vergleichbarer Basis sei stabil, im Bürobereich aber geringer als zum Jahresstart gewesen./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 02:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 02:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Aroundtown SA Underperform
Unternehmen:
Aroundtown SA 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
2,00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
3,47 € 		Abst. Kursziel*:
-42,40%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
3,31 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-39,54%
Analyst Name::
Stephanie Dossmann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

08:43 Aroundtown Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:03 Aroundtown Add Baader Bank
13.08.25 Aroundtown Buy Warburg Research
17.07.25 Aroundtown Neutral UBS AG
30.06.25 Aroundtown Hold Deutsche Bank AG
