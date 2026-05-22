Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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22.05.2026 16:39:00
Großstadt blockiert Überwachungssoftware Palantir
Der Londoner Bürgermeisters Sadiq Khan stoppt einen geplanten Vertrag zwischen der Londoner Metropolitan Police und dem US-Softwareunternehmen Palantir.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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