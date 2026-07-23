Gurit Aktie
WKN DE: A3DHG2 / ISIN: CH1173567111
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23.07.2026 17:45:18
GURIT ANNOUNCES CHANGES IN THE EXECUTIVE BOARD
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Gurit Holding AG / Key word(s): Personnel
Zurich, July 23, 2026 – Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR
Gurit (SIX Swiss Exchange: GURN) today announces that Dr. Tobias Lührig has resigned from his position as Chief Executive Officer to pursue new challenges. By mutual agreement, he has been released from his operational duties with immediate effect.
About Gurit
Gurit Group Communications
Phone: +41 44 316 15 50, e-mail: investor (at) gurit.com
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Forward-looking statements:
End of Inside Information
|Language:
|English
|Company:
|Gurit Holding AG
|Thurgauerstrasse 54
|8050 Zurich
|Switzerland
|Internet:
|https://www.gurit.com/
|ISIN:
|CH1173567111
|Valor:
|117356711
|Listed:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2370940
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2370940 23-Jul-2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Gurit Holding AG
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17:45
|GURIT ANNOUNCES CHANGES IN THE EXECUTIVE BOARD (EQS Group)
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20.07.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI sackt zum Ende des Montagshandels ab (finanzen.at)
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20.07.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
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16.07.26
|SIX-Handel SPI zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
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16.07.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI nachmittags schwächer (finanzen.at)
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06.07.26
|Montagshandel in Zürich: SPI zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
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01.07.26
|Schwacher Handel in Zürich: SPI letztendlich leichter (finanzen.at)
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26.06.26
|Börse Zürich: SPI verliert schlussendlich (finanzen.at)
Analysen zu Gurit Holding AG
Aktien in diesem Artikel
|Gurit Holding AG
|37,20
|-2,62%