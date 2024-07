Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 klettert am Freitagmittag

Am Freitag notiert der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,41 Prozent stärker bei 4 996,68 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 4,233 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,097 Prozent auf 4 980,96 Punkte an der Kurstafel, nach 4 976,13 Punkten am Vortag.

Bei 4 980,96 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 004,59 Punkten den höchsten Stand markierte.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der Euro STOXX 50 bereits um 0,405 Prozent. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 12.06.2024, bei 5 034,43 Punkten. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 12.04.2024, bei 4 955,01 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.07.2023, stand der Euro STOXX 50 noch bei 4 360,46 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 10,72 Prozent zu Buche. Bei 5 121,71 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 380,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Eni (+ 1,25 Prozent auf 14,41 EUR), UniCredit (+ 0,87 Prozent auf 36,99 EUR), Deutsche Börse (+ 0,85 Prozent auf 189,70 EUR), adidas (+ 0,71 Prozent auf 227,40 EUR) und Enel (+ 0,69 Prozent auf 6,85 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen SAP SE (-0,43 Prozent auf 185,66 EUR), Stellantis (-0,13 Prozent auf 18,55 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,07 Prozent auf 40,27 EUR), Ferrari (-0,04 Prozent auf 396,63 EUR) und Infineon (+ 0,10 Prozent auf 35,34 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 436 909 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 394,209 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,61 zu Buche schlagen. Mit 9,20 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

