Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 klettert mittags

Der Euro STOXX 50 zeigt am Mittag eine positive Tendenz.

Um 12:10 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,66 Prozent stärker bei 4 740,13 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,084 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,097 Prozent auf 4 713,78 Punkte an der Kurstafel, nach 4 709,22 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 713,78 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 4 749,23 Einheiten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der Euro STOXX 50 bereits um 0,420 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.01.2024, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 454,68 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 15.11.2023, bei 4 315,53 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.02.2023, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 4 280,04 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 5,04 Prozent nach oben. Bei 4 749,23 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 4 380,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Stellantis (+ 4,68 Prozent auf 23,55 EUR), Infineon (+ 2,24 Prozent auf 33,74 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,74) Prozent auf 66,67 EUR), Ferrari (+ 1,70 Prozent auf 361,18 EUR) und Siemens (+ 1,49 Prozent auf 167,50 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen UniCredit (-0,90 Prozent auf 29,44 EUR), Enel (-0,58 Prozent auf 5,88 EUR), Eni (-0,52 Prozent auf 14,44 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,46 Prozent auf 2,80 EUR) und Deutsche Börse (-0,45 Prozent auf 186,20 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 1 465 562 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 399,492 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,99 erwartet. Mit 11,38 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at