Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich mittags fester

Am Freitag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Am Freitag tendiert der LUS-DAX um 12:25 Uhr via XETRA 0,78 Prozent stärker bei 15 476,50 Punkten.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 15 327,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 15 476,50 Punkten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.08.2023, bewegte sich der LUS-DAX bei 15 973,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.06.2023, wurde der LUS-DAX mit 15 959,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 29.09.2022, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 12 004,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2023 bereits um 10,11 Prozent. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 246,00 Punkten. Bei 13 869,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Commerzbank (+ 11,03 Prozent auf 10,79 EUR), adidas (+ 5,87 Prozent auf 166,06 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 3,71 Prozent auf 22,63 EUR), Sartorius vz (+ 2,78 Prozent auf 325,20 EUR) und Siemens Energy (+ 2,31 Prozent auf 12,39 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,79 Prozent auf 367,60 EUR), Allianz (-1,07 Prozent auf 226,10 EUR), Rheinmetall (-1,03 Prozent auf 249,10 EUR), Hannover Rück (-0,38 Prozent auf 208,20 EUR) und BMW (-0,05 Prozent auf 97,10 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Commerzbank-Aktie. 23 092 333 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 141,838 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,67 zu Buche schlagen. Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger werden 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,00 Prozent gelockt.

