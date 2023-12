Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart mit Zuschlägen

Anleger in Frankfurt schicken den LUS-DAX heute erneut ins Plus.

Der LUS-DAX klettert im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0,28 Prozent auf 16 286,50 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 16 274,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16 315,00 Punkten lag.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 01.11.2023, einen Wert von 14 981,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 01.09.2023, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 15 862,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 01.12.2022, einen Wert von 14 488,00 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2023 kletterte der Index bereits um 15,87 Prozent nach oben. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 246,00 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 13 869,50 Punkten.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 1,78 Prozent auf 280,90 EUR), Siemens Energy (+ 1,47 Prozent auf 11,04 EUR), Infineon (+ 1,15 Prozent auf 35,96 EUR), Deutsche Börse (+ 0,98 Prozent auf 176,00 EUR) und Covestro (+ 0,95 Prozent auf 48,66 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Merck (-0,53 Prozent auf 159,30 EUR), Sartorius vz (-0,47 Prozent auf 294,10 EUR), Bayer (-0,29 Prozent auf 31,27 EUR), Continental (-0,23 Prozent auf 70,86 EUR) und Zalando (-0,14 Prozent auf 21,83 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Siemens Energy-Aktie aufweisen. 454 976 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 169,068 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,62 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,72 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at