Gute Stimmung in Frankfurt: Zum Handelsstart Pluszeichen im LUS-DAX

Der LUS-DAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Freitag fort.

Um 09:27 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,10 Prozent fester bei 15 855,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 15 814,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 15 856,50 Punkten lag.

LUS-DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Vor einem Monat, am 17.10.2023, stand der LUS-DAX noch bei 15 254,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 17.08.2023, den Stand von 15 601,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2022, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 14 345,50 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 kletterte der Index bereits um 12,80 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 246,00 Punkten. Bei 13 869,50 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 2,07 Prozent auf 11,09 EUR), Fresenius SE (+ 1,94 Prozent auf 27,28 EUR), Sartorius vz (+ 1,78 Prozent auf 273,90 EUR), QIAGEN (+ 1,10 Prozent auf 36,65 EUR) und Brenntag SE (+ 1,05 Prozent auf 76,66 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Siemens (-0,31 Prozent auf 146,36 EUR), Deutsche Telekom (-0,21 Prozent auf 21,42 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,18 Prozent auf 108,06 EUR), Infineon (-0,13 Prozent auf 33,92 EUR) und EON SE (-0,04 Prozent auf 11,51 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 627 387 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 160,553 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Titel auf

Im LUS-DAX verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,97 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

