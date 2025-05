Gute Stimmung in New York: Dow Jones beendet den Montagshandel mit Gewinnen

Am Montag kletterte der Dow Jones via NYSE schlussendlich um 0,32 Prozent auf 42 792,07 Punkte. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 17,104 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,700 Prozent auf 42 356,20 Punkte an der Kurstafel, nach 42 654,74 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 42 337,71 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 42 842,04 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, stand der Dow Jones bei 39 142,23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.02.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 44 627,59 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, stand der Dow Jones bei 40 003,59 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 0,943 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 45 054,36 Punkten. Bei 36 611,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell UnitedHealth (+ 8,21 Prozent auf 315,89 USD), Merck (+ 1,54 Prozent auf 77,23 USD), Amgen (+ 1,26 Prozent auf 275,85 USD), Microsoft (+ 1,01 Prozent auf 458,87 USD) und Honeywell (+ 0,92 Prozent auf 224,94 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Chevron (-2,54 Prozent auf 138,49 USD), Nike (-1,63 Prozent auf 62,08 USD), Salesforce (-1,21 Prozent auf 287,63 USD), Apple (-1,17 Prozent auf 208,78 USD) und Goldman Sachs (-1,09 Prozent auf 612,30 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 40 442 957 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,010 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Dow Jones-Fundamentaldaten

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie mit 8,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,22 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at