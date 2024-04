Gute Stimmung in New York: Dow Jones freundlich

Aktuell wagen sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Am Montag tendiert der Dow Jones um 18:00 Uhr via NYSE 0,31 Prozent fester bei 38 103,83 Punkten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 12,912 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,485 Prozent auf 37 801,98 Punkte an der Kurstafel, nach 37 986,40 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 38 191,32 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 37 985,07 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Der Dow Jones notierte noch vor einem Monat, am 22.03.2024, bei 39 475,90 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.01.2024, wies der Dow Jones 38 001,81 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, wies der Dow Jones einen Wert von 33 808,96 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 1,03 Prozent zu. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 39 889,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Zählern markiert.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Procter Gamble (+ 1,47 Prozent auf 160,46 USD), Merck (+ 1,08 Prozent auf 127,14 USD), Goldman Sachs (+ 1,07 Prozent auf 408,33 USD), Amgen (+ 0,80 Prozent auf 271,08 USD) und McDonalds (+ 0,79 Prozent auf 274,14 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Verizon (-4,00 Prozent auf 38,87 USD), UnitedHealth (-1,24 Prozent auf 494,92 USD), Nike (-0,61 Prozent auf 93,95 USD), IBM (-0,57 Prozent auf 180,55 USD) und 3M (-0,54 Prozent auf 91,77 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 4 243 587 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,781 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Die Verizon-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,65 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at