Gute Stimmung in New York: Dow Jones notiert zum Ende des Mittwochshandels im Plus

Letztendlich stand im NYSE-Handel ein Plus von 0,67 Prozent auf 33 274,58 Punkte an der Dow Jones-Kurstafel. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 10,306 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,072 Prozent auf 33 029,11 Punkte an der Kurstafel, nach 33 052,87 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 33 337,15 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 33 010,85 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 2,27 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, einen Stand von 33 507,50 Punkten auf. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 01.08.2023, den Wert von 35 630,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.11.2022, notierte der Dow Jones bei 32 653,20 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 0,417 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 35 679,13 Punkten. 31 429,82 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Caterpillar (+ 2,56 Prozent auf 231,83 USD), Microsoft (+ 2,35 Prozent auf 346,07 USD), Intel (+ 2,16 Prozent auf 37,29 USD), Amgen (+ 2,01 Prozent auf 260,84 USD) und Apple (+ 1,87 Prozent auf 173,97 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Walgreens Boots Alliance (-2,13 Prozent auf 20,63 USD), Nike (-1,84 Prozent auf 100,88 USD), Chevron (-1,20 Prozent auf 143,98 USD), UnitedHealth (-0,74 Prozent auf 531,60 USD) und Walt Disney (-0,64 Prozent auf 81,07 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 15 707 712 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 2,521 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,27 erwartet. Mit 9,34 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at