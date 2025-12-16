Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsstart fester

Der NASDAQ 100 hält heute an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Dienstag steigt der NASDAQ 100 um 16:00 Uhr via NASDAQ um 0,29 Prozent auf 25 139,68 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,302 Prozent auf 24 991,49 Punkte an der Kurstafel, nach 25 067,26 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 24 949,80 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25 142,39 Punkten.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 25 008,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.09.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 24 274,25 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Jahr, am 16.12.2024, bei 22 096,66 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 19,85 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 26 182,10 Punkten. Bei 16 542,20 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 2,57 Prozent auf 166,25 USD), Enphase Energy (+ 2,33 Prozent auf 32,10 USD), Gilead Sciences (+ 1,37 Prozent auf 121,42 USD), Kraft Heinz Company (+ 1,24 Prozent auf 24,81 USD) und Constellation Energy (+ 0,97 Prozent auf 360,61 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Diamondback Energy (-2,54 Prozent auf 150,14 USD), Biogen (-2,42 Prozent auf 171,49 USD), Arm (-2,17 Prozent auf 121,67 USD), PDD (-1,80 Prozent auf 108,41 USD) und AppLovin (-1,77 Prozent auf 663,21 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 3 837 402 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,619 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder

Die Charter A-Aktie weist mit 5,88 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,53 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at