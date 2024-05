Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite bewegt sich am Mittag im Plus

Der Handel in New York verläuft heute in ruhigen Bahnen.

Am Donnerstag tendiert der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ 0,20 Prozent fester bei 16 775,75 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,026 Prozent auf 16 738,11 Punkte an der Kurstafel, nach 16 742,39 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 16 726,57 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16 797,83 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 2,29 Prozent. Vor einem Monat, am 16.04.2024, wies der NASDAQ Composite 15 865,25 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 16.02.2024, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 15 775,65 Punkte. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 16.05.2023, den Wert von 12 343,05 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 13,61 Prozent nach oben. Bei 16 797,83 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Zählern markiert.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Arundel (+ 6,74 Prozent auf 0,19 CHF), Dixie Group (+ 5,58 Prozent auf 0,85 USD), Geospace Technologies (+ 4,58 Prozent auf 10,50 USD), Omnicell (+ 4,34 Prozent auf 31,17 USD) und Cumulus Media A (+ 4,23 Prozent auf 2,96 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Nice Systems (-13,12 Prozent auf 198,18 USD), VOXX International A (-7,28 Prozent auf 4,20 USD), Ionis Pharmaceuticals (-4,92 Prozent auf 37,28 USD), Credit Acceptance (-4,65 Prozent auf 495,68 USD) und Cutera (-4,25 Prozent auf 2,48 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 5 963 358 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,846 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Die Bed Bath Beyond-Aktie präsentiert mit 0,05 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Comtech Telecommunications-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 22,47 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at