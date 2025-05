Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite verbucht mittags Zuschläge

Der NASDAQ Composite befindet sich am vierten Tag der Woche im Aufwind.

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 1,79 Prozent höher bei 17 758,99 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 1,99 Prozent auf 17 793,14 Punkte an der Kurstafel, nach 17 446,34 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 17 922,83 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 17 696,47 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der NASDAQ Composite bereits um 2,12 Prozent. Vor einem Monat, am 01.04.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 17 449,89 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, mit 19 627,44 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 01.05.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 15 605,48 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 7,89 Prozent abwärts. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 20 118,61 Punkten. Bei 14 784,03 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Upbound Group (+ 16,73 Prozent auf 23,23 USD), TTM Technologies (+ 14,26 Prozent auf 22,88 USD), NetGear (+ 10,74 Prozent auf 26,71 USD), FormFactor (+ 9,17 Prozent auf 30,72 USD) und Microsoft (+ 8,95 Prozent auf 430,62 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Cumulus Media A (-22,81 Prozent auf 0,18 USD), QUALCOMM (-7,75 Prozent auf 136,95 USD), Credit Acceptance (-6,34 Prozent auf 456,50 USD), EZCORP (-5,80 Prozent auf 15,42 USD) und Donegal Group B (-5,34 Prozent auf 16,50 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 22 948 540 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,826 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 4,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 10,87 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at