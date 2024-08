Gute Stimmung in Wien: ATX Prime steigt zum Start des Donnerstagshandels

Der ATX Prime hält am Morgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Der ATX Prime legt im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,17 Prozent auf 1 850,04 Punkte zu. In den Handel ging der ATX Prime 0,000 Prozent höher bei 1 846,82 Punkten, nach 1 846,82 Punkten am Vortag.

Bei 1 850,43 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 1 846,26 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 0,241 Prozent nach oben. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Monat, am 29.07.2024, bei 1 834,32 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.05.2024, notierte der ATX Prime bei 1 830,11 Punkten. Der ATX Prime stand vor einem Jahr, am 29.08.2023, bei 1 595,65 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 7,94 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 1 889,08 Punkten. Bei 1 664,49 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Lenzing (+ 1,79 Prozent auf 31,20 EUR), Verbund (+ 1,11 Prozent auf 77,70 EUR), voestalpine (+ 0,83 Prozent auf 21,88 EUR), EVN (+ 0,82 Prozent auf 30,90 EUR) und DO (+ 0,80 Prozent auf 151,20 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil ZUMTOBEL (-2,17 Prozent auf 5,40 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,89 Prozent auf 8,32 EUR), FACC (-1,23 Prozent auf 7,20 EUR), CA Immobilien (-0,79 Prozent auf 32,86 EUR) und Raiffeisen (-0,51 Prozent auf 17,54 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX Prime weist die CA Immobilien-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 36 493 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie hat im ATX Prime mit 26,994 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,73 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,60 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at