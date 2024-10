Gute Stimmung in Wien: ATX zum Start des Donnerstagshandels stärker

Machte sich der ATX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch heute an seine positive Performance an.

Um 09:12 Uhr legt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,13 Prozent auf 3 562,22 Punkte zu. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 115,260 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,001 Prozent auf 3 557,78 Punkte an der Kurstafel, nach 3 557,74 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 563,70 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 552,32 Punkten.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang einen Verlust von 1,79 Prozent. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 24.09.2024, den Wert von 3 590,13 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 24.07.2024, den Stand von 3 678,79 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.10.2023, wurde der ATX mit 3 031,14 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 4,40 Prozent nach oben. Bei 3 777,78 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 305,62 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell Telekom Austria (+ 1,38 Prozent auf 8,07 EUR), Andritz (+ 0,82 Prozent auf 61,40 EUR), OMV (+ 0,78 Prozent auf 38,66 EUR), Verbund (+ 0,66 Prozent auf 76,15 EUR) und Österreichische Post (+ 0,52 Prozent auf 29,05 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Lenzing (-1,21 Prozent auf 32,60 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,46 Prozent auf 85,80 EUR), CA Immobilien (-0,32 Prozent auf 24,54 EUR), voestalpine (-0,26 Prozent auf 19,45 EUR) und Erste Group Bank (-0,20 Prozent auf 49,11 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX sticht die Erste Group Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 13 988 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX nimmt die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 26,369 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,93 erwartet. Mit 11,46 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

