Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen OMV von 48,0 auf 47,0 Euro gekürzt. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde vom Analysten Henry Tarr und seinem Team in einer Branchenstudie bestätigt. Zum Vergleich: Die Titel hatten am Donnerstag an der Wiener Börse bei 40,62 Euro geschlossen.

Die kürzlich bekannt gegebene Gespräche über eine Fusion der OMV-Tochter Borealis und Borouge bleiben ein "Hauptunsicherheitsfaktor" bei der Bewertung des Unternehmens. Mit Blick auf die jüngste Zahlenvorlage schrieben die Analysten, dass unter anderem die Unterauslastung und die schwachen Margen im Chemie-Geschäft das Ergebnis belastet hatten.

Die Berenberg-Analysten erwarten 8,84 Euro nach bisher 8,10 Euro Gewinn je Aktie für 2023, sowie 7,62 (8,23) bzw. 6,61 (7,25) Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,08 Euro für 2023, sowie 3,70 bzw. 3,20 Euro für 2024 bzw. 2025.

Analysierendes Institut Berenberg Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

sto/mik

ISIN AT0000743059 WEB http://www.omv.com

AFA0015 2023-08-04/08:44