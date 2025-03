Die Analysten der Erste Group haben ihre Einstufung für die Aktien des teilstaatlichen Öl- und Gaskonzerns OMV von "Hold" auf "Accumulate" angehoben. Der zuständige Experte Tamas Pletser hob das Kursziel von 39,70 Euro auf 53,00 Euro an. Hauptgrund für die bessere Einschätzung war die Einigung zur Borouge Group International (BIG) mit ADNOC aus Abu Dhabi.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste-Group-Analysten 5,35 Euro für 2025, sowie 7,09 bzw. 8,31 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,50 Euro für 2025, sowie 4,50 bzw. 4,75 Euro für 2026 bzw. 2027.

Die BIG ist ein gemeinsames Petrochemie-Unternehmen mit dem OMV-Großaktionär ADNOC und eine Zusammenlegung zweier Tochterunternehmen. "Wir sind der Meinung, dass diese Transaktion der OMV ermöglicht, die schneller wachsenden Chemiemärkte in Nordamerika und im Nahen Osten zu erschließen, während Adnoc auf das firmeneigene Chemie-Know-how der OMV zugreifen kann, sodass es sich insgesamt um eine Win-Win-Situation handelt. Unsere Analyse legt nahe, dass OMV ein Nettonutznießer dieser komplexen Transaktion ist und ihr Unternehmenswert um einen Medianwert von 3,6 Mrd. Euro steigen kann", begründete Pletser seine neue Einstufung.

Am Mittwoch im Frühhandel an der Wiener Börse notierten die OMV-Papiere mit einem Plus von 0,26 Prozent bei 46,82 Euro aus dem Handel.

