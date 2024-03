Gute Stimmung in Wien: So steht der ATX Prime mittags

Mit dem ATX Prime geht es am Mittwoch aufwärts.

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 0,61 Prozent stärker bei 1 708,06 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,036 Prozent auf 1 697,13 Punkte an der Kurstafel, nach 1 697,74 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag am Mittwoch bei 1 696,87 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 708,91 Punkten erreichte.

ATX Prime-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche stieg der ATX Prime bereits um 0,148 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.02.2024, betrug der ATX Prime-Kurs 1 723,73 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 06.12.2023, lag der ATX Prime bei 1 657,36 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.03.2023, wies der ATX Prime einen Wert von 1 784,46 Punkten auf.

Der Index sank seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0,348 Prozent. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 750,09 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 664,49 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Lenzing (+ 3,76 Prozent auf 28,95 EUR), BAWAG (+ 2,15 Prozent auf 54,60 EUR), AMAG (+ 1,83 Prozent auf 27,80 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,73 Prozent auf 117,40 EUR) und Addiko Bank (+ 1,69 Prozent auf 15,05 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Wolford (-4,11 Prozent auf 4,20 EUR), AT S (AT&S) (-2,51 Prozent auf 18,23 EUR), UBM Development (-1,47 Prozent auf 20,10 EUR), Polytec (-1,14 Prozent auf 3,48 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,84 Prozent auf 41,20 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die CA Immobilien-Aktie. 161 820 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime hat die Verbund-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 23,260 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,07 erwartet. Die Semperit-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 12,15 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

