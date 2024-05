Gute Stimmung in Zürich: SLI am Nachmittag in Grün

Wenig verändert zeigt sich der SLI am zweiten Tag der Woche.

Um 15:42 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,20 Prozent höher bei 1 919,73 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,154 Prozent auf 1 913,00 Punkte an der Kurstafel, nach 1 915,95 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 906,35 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 1 921,49 Einheiten.

SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, stand der SLI bei 1 864,80 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 14.02.2024, einen Stand von 1 820,72 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, mit 1 798,51 Punkten bewertet.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 8,86 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 1 936,63 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im SLI aktuell

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Alcon (+ 7,43 Prozent auf 79,86 CHF), Sonova (+ 6,43 Prozent auf 284,90 CHF), ams (+ 4,98 Prozent auf 1,32 CHF), Logitech (+ 2,38 Prozent auf 80,02 CHF) und Richemont (+ 1,45 Prozent auf 136,65 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Roche (-2,02 Prozent auf 223,20 CHF), Swiss Re (-1,86 Prozent auf 102,90 CHF), Lonza (-1,70 Prozent auf 507,60 CHF), Sandoz (-0,99 Prozent auf 31,94 CHF) und Zurich Insurance (-0,88 Prozent auf 451,10 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der ams-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 4 905 062 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Nestlé mit 248,209 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SLI-Aktien

Unter den SLI-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Swiss Re-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,22 Prozent gelockt.

