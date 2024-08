Gute Stimmung in Zürich: SLI beendet den Dienstagshandel mit Gewinnen

Am Abend zeigten sich die Anleger in Zürich optimistisch.

Der SLI gewann im SIX-Handel zum Handelsende 0,47 Prozent auf 1 928,05 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,348 Prozent höher bei 1 925,80 Punkten, nach 1 919,12 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 906,11 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 928,29 Zählern.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, wies der SLI einen Wert von 2 002,59 Punkten auf. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 13.05.2024, einen Stand von 1 915,95 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, den Stand von 1 749,46 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 9,33 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 009,70 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 742,94 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Sonova (+ 1,69 Prozent auf 282,80 CHF), Sandoz (+ 1,34 Prozent auf 36,20 CHF), Logitech (+ 1,17 Prozent auf 76,16 CHF), UBS (+ 1,09 Prozent auf 25,12 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,03 Prozent auf 45,98 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Straumann (-1,25 Prozent auf 110,95 CHF), Givaudan (-0,36 Prozent auf 4 122,00 CHF), ams (-0,35 Prozent auf 1,00 CHF), Temenos (-0,26 Prozent auf 56,65 CHF) und Holcim (-0,21 Prozent auf 76,12 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 4 817 578 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 241,177 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,26 erwartet. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,08 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

