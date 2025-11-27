Roche Aktie
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048
|Kursentwicklung im Fokus
|
27.11.2025 09:29:23
SLI aktuell: SLI startet im Minus
Der SLI fällt im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,10 Prozent auf 2 069,93 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,066 Prozent leichter bei 2 070,72 Punkten in den Handel, nach 2 072,09 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SLI lag am Donnerstag bei 2 067,05 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 070,74 Punkten erreichte.
SLI seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 1,17 Prozent. Der SLI notierte noch vor einem Monat, am 27.10.2025, bei 2 040,84 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 27.08.2025, einen Wert von 2 014,44 Punkten auf. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 27.11.2024, den Wert von 1 919,83 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 7,72 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 721,32 Zählern.
Tops und Flops im SLI aktuell
Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit ams-OSRAM (+ 0,95 Prozent auf 7,95 CHF), Sandoz (+ 0,68 Prozent auf 56,54 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,63 Prozent auf 160,40 CHF), Partners Group (+ 0,56 Prozent auf 940,20 CHF) und Adecco SA (+ 0,55 Prozent auf 22,00 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Straumann (-0,91 Prozent auf 93,88 CHF), Alcon (-0,78 Prozent auf 63,46 CHF), Swatch (I) (-0,72 Prozent auf 166,50 CHF), Lindt (-0,50 Prozent auf 11 860,00 CHF) und Lonza (-0,48 Prozent auf 538,40 CHF).
SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Adecco SA-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 102 444 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 267,744 Mrd. Euro.
SLI-Fundamentalkennzahlen
Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Zurich Insurance-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,19 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
