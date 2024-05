Gute Stimmung in Zürich: SMI am Dienstagnachmittag fester

Der SMI gewinnt am zweiten Tag der Woche an Wert.

Der SMI erhöht sich im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 1,53 Prozent auf 11 500,45 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,214 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,594 Prozent auf 11 394,98 Punkte an der Kurstafel, nach 11 327,66 Punkten am Vortag.

Bei 11 503,42 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 11 351,17 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, bei 11 495,79 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.02.2024, betrug der SMI-Kurs 11 210,25 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.05.2023, wies der SMI einen Wert von 11 554,24 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 2,96 Prozent aufwärts. 11 799,91 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 11 064,90 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell UBS (+ 9,28 Prozent auf 27,21 CHF), Geberit (+ 5,36 Prozent auf 542,80 CHF), Novartis (+ 1,73 Prozent auf 89,62 CHF), Partners Group (+ 1,69 Prozent auf 1 236,50 CHF) und Givaudan (+ 1,58 Prozent auf 4 052,00 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Holcim (-0,25 Prozent auf 79,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,09 Prozent auf 45,51 CHF), Lonza (+ 0,31 Prozent auf 520,00 CHF), Richemont (+ 0,34 Prozent auf 132,40 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,40 Prozent auf 248,20 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8 522 750 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 239,995 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Werte

Unter den SMI-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 8,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,58 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

