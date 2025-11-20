Börse Europa in Grün: STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

Schlussendlich wagten sich die Anleger in Europa aus der Reserve.

Schlussendlich ging es im STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,58 Prozent nach oben auf 4 737,91 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,458 Prozent auf 4 732,04 Punkte an der Kurstafel, nach 4 710,45 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 4 732,04 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 768,89 Zähler.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 1,43 Prozent. Vor einem Monat, am 20.10.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 792,48 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.08.2025, wies der STOXX 50 4 615,02 Punkte auf. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 20.11.2024, bei 4 246,63 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 9,20 Prozent zu. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 4 897,91 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 921,71 Zählern erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 2,57 Prozent auf 1 637,00 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,17 Prozent auf 55,64 CHF), Richemont (+ 2,17 Prozent auf 165,10 CHF), Intesa Sanpaolo (+ 1,81 Prozent auf 5,68 EUR) und UniCredit (+ 1,69 Prozent auf 63,09 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Novartis (-1,76 Prozent auf 100,42 CHF), National Grid (-1,43 Prozent auf 11,40 GBP), UBS (-0,78 Prozent auf 30,36 CHF), London Stock Exchange (LSE) (-0,72 Prozent auf 83,30 GBP) und GSK (-0,68 Prozent auf 17,61 GBP).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 19 941 702 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 335,507 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Blick

In diesem Jahr weist die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die BNP Paribas-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,45 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at