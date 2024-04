Gute Stimmung in Zürich: SMI zum Handelsstart auf grünem Terrain

Anleger in Zürich schicken den SMI heute erneut ins Plus.

Um 09:12 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,81 Prozent fester bei 11 351,81 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,229 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,745 Prozent auf 11 344,52 Punkte an der Kurstafel, nach 11 260,61 Punkten am Vortag.

Bei 11 357,45 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 11 340,72 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn stieg der SMI bereits um 0,411 Prozent. Vor einem Monat, am 26.03.2024, stand der SMI noch bei 11 680,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.01.2024, bewegte sich der SMI bei 11 390,13 Punkten. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 26.04.2023, den Stand von 11 364,91 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 1,63 Prozent. Bei 11 799,91 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. 11 064,90 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Sika (+ 2,38 Prozent auf 262,50 CHF), Partners Group (+ 1,82 Prozent auf 1 202,50 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,59 Prozent auf 242,30 CHF), Nestlé (+ 1,41 Prozent auf 93,38 CHF) und Lonza (+ 1,21 Prozent auf 520,00 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Swisscom (-0,59 Prozent auf 503,50 CHF), Logitech (-0,11 Prozent auf 72,10 CHF), Novartis (-0,06 Prozent auf 89,95 CHF), Zurich Insurance (+ 0,18 Prozent auf 443,40 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,36 Prozent auf 44,67 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SMI weist die Nestlé-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 291 421 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 251,084 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,57 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,77 Prozent bei der Swiss Re-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at