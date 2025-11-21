London Stock Exchange Aktie
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
|Kursentwicklung
|
21.11.2025 12:27:07
STOXX-Handel STOXX 50 präsentiert sich mittags schwächer
Am Freitag steht der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0,57 Prozent im Minus bei 4 705,05 Punkten. In den Freitagshandel ging der STOXX 50 0,536 Prozent tiefer bei 4 706,85 Punkten, nach 4 732,23 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 4 671,82 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 711,74 Punkten lag.
STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 2,12 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.10.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 792,61 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.08.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 618,36 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.11.2024, stand der STOXX 50 bei 4 265,68 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 8,44 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 4 897,91 Punkten. Bei 3 921,71 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top- und Flop-Aktien im STOXX 50
Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell London Stock Exchange (LSE) (+ 3,48 Prozent auf 86,20 GBP), Diageo (+ 3,11 Prozent auf 17,57 GBP), RELX (+ 2,38 Prozent auf 31,00 GBP), Deutsche Telekom (+ 2,29 Prozent auf 27,70 EUR) und Unilever (+ 1,40 Prozent auf 45,45 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Rheinmetall (-5,07 Prozent auf 1 554,00 EUR), Rolls-Royce (-3,31 Prozent auf 10,43 GBP), UBS (-1,94 Prozent auf 29,77 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,65 Prozent auf 54,72 CHF) und BP (-1,54 Prozent auf 4,51 GBP) unter Druck.
Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 7 622 199 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 343,647 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,81 zu Buche schlagen. Die BNP Paribas-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,30 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
