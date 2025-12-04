Börse Zürich in Grün: Börsianer lassen SLI zum Handelsstart steigen

Wie bereits am Vortag richtet sich der SLI auch am Donnerstagmorgen in der Gewinnzone ein.

Am Donnerstag klettert der SLI um 09:13 Uhr via SIX um 0,25 Prozent auf 2 084,13 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,190 Prozent höher bei 2 082,79 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2 078,84 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 081,58 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 084,33 Einheiten.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 0,531 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 04.11.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 014,80 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 04.09.2025, den Wert von 2 026,99 Punkten. Der SLI lag noch vor einem Jahr, am 04.12.2024, bei 1 950,09 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 8,46 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2 146,62 Punkten. Bei 1 721,32 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell ams-OSRAM (+ 3,58 Prozent auf 7,52 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,96 Prozent auf 58,14 CHF), Temenos (+ 1,81 Prozent auf 76,05 CHF), VAT (+ 1,59 Prozent auf 403,40 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,22 Prozent auf 161,55 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Alcon (-0,66 Prozent auf 63,48 CHF), Swisscom (-0,62 Prozent auf 559,00 CHF), Novartis (-0,45 Prozent auf 106,92 CHF), Nestlé (-0,38 Prozent auf 78,22 CHF) und Roche (-0,32 Prozent auf 312,80 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 192 161 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 267,173 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick

Unter den SLI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,02 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at