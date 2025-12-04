VAT Aktie

VAT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Marktbericht 04.12.2025 09:30:06

Börse Zürich in Grün: Börsianer lassen SLI zum Handelsstart steigen

Börse Zürich in Grün: Börsianer lassen SLI zum Handelsstart steigen

Wie bereits am Vortag richtet sich der SLI auch am Donnerstagmorgen in der Gewinnzone ein.

Am Donnerstag klettert der SLI um 09:13 Uhr via SIX um 0,25 Prozent auf 2 084,13 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,190 Prozent höher bei 2 082,79 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2 078,84 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 081,58 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 084,33 Einheiten.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 0,531 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 04.11.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 014,80 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 04.09.2025, den Wert von 2 026,99 Punkten. Der SLI lag noch vor einem Jahr, am 04.12.2024, bei 1 950,09 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 8,46 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2 146,62 Punkten. Bei 1 721,32 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell ams-OSRAM (+ 3,58 Prozent auf 7,52 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,96 Prozent auf 58,14 CHF), Temenos (+ 1,81 Prozent auf 76,05 CHF), VAT (+ 1,59 Prozent auf 403,40 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,22 Prozent auf 161,55 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Alcon (-0,66 Prozent auf 63,48 CHF), Swisscom (-0,62 Prozent auf 559,00 CHF), Novartis (-0,45 Prozent auf 106,92 CHF), Nestlé (-0,38 Prozent auf 78,22 CHF) und Roche (-0,32 Prozent auf 312,80 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 192 161 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 267,173 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick

Unter den SLI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,02 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Novartis AGmehr Nachrichten