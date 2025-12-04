VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
|Marktbericht
|
04.12.2025 09:30:06
Börse Zürich in Grün: Börsianer lassen SLI zum Handelsstart steigen
Am Donnerstag klettert der SLI um 09:13 Uhr via SIX um 0,25 Prozent auf 2 084,13 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,190 Prozent höher bei 2 082,79 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2 078,84 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 081,58 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 084,33 Einheiten.
SLI-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 0,531 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 04.11.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 014,80 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 04.09.2025, den Wert von 2 026,99 Punkten. Der SLI lag noch vor einem Jahr, am 04.12.2024, bei 1 950,09 Punkten.
Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 8,46 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2 146,62 Punkten. Bei 1 721,32 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Top- und Flop-Aktien im SLI
Die Top-Aktien im SLI sind aktuell ams-OSRAM (+ 3,58 Prozent auf 7,52 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,96 Prozent auf 58,14 CHF), Temenos (+ 1,81 Prozent auf 76,05 CHF), VAT (+ 1,59 Prozent auf 403,40 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,22 Prozent auf 161,55 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Alcon (-0,66 Prozent auf 63,48 CHF), Swisscom (-0,62 Prozent auf 559,00 CHF), Novartis (-0,45 Prozent auf 106,92 CHF), Nestlé (-0,38 Prozent auf 78,22 CHF) und Roche (-0,32 Prozent auf 312,80 CHF).
Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 192 161 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 267,173 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick
Unter den SLI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,02 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Novartis AGmehr Nachrichten
|
09:30
|Börse Zürich in Grün: Börsianer lassen SLI zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
09:30
|Aufschläge in Zürich: SMI beginnt Handel im Plus (finanzen.at)
|
03.12.25
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
03.12.25
|Handel in Zürich: SMI gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
03.12.25
|Börse Zürich in Rot: SMI nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
03.12.25
|Verluste in Zürich: So steht der SLI am Nachmittag (finanzen.at)
|
03.12.25
|Schwacher Handel in Zürich: So performt der SLI aktuell (finanzen.at)
|
03.12.25
|Handel in Zürich: SMI gibt mittags nach (finanzen.at)