Partners Group Aktie
WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827
|Index im Blick
|
04.12.2025 15:59:41
Aufschläge in Zürich: SLI am Nachmittag freundlich
Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,51 Prozent fester bei 2 089,40 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,190 Prozent höher bei 2 082,79 Punkten, nach 2 078,84 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 092,13 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 081,58 Punkten verzeichnete.
SLI seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht legte der SLI bereits um 0,785 Prozent zu. Der SLI lag noch vor einem Monat, am 04.11.2025, bei 2 014,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.09.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 026,99 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.12.2024, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 950,09 Punkten.
Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 8,73 Prozent zu. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2 146,62 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 721,32 Punkte.
Gewinner und Verlierer im SLI
Die Top-Aktien im SLI sind aktuell ams-OSRAM (+ 2,48 Prozent auf 7,44 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,38 Prozent auf 163,40 CHF), Adecco SA (+ 2,16 Prozent auf 22,68 CHF), Partners Group (+ 2,03 Prozent auf 944,60 CHF) und Temenos (+ 1,94 Prozent auf 76,15 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Sandoz (-0,66 Prozent auf 56,92 CHF), Richemont (-0,49 Prozent auf 172,70 CHF), Novartis (-0,47 Prozent auf 106,90 CHF), Alcon (-0,28 Prozent auf 63,72 CHF) und Swatch (I) (-0,27 Prozent auf 164,65 CHF).
Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 643 120 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 267,173 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der SLI-Titel im Fokus
Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Zurich Insurance-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,02 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Partners Group AGmehr Nachrichten
|
04.12.25
|Handel in Zürich: SMI zum Ende des Donnerstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
04.12.25
|Aufschläge in Zürich: SLI am Nachmittag freundlich (finanzen.at)
|
04.12.25
|Freundlicher Handel in Zürich: SMI nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
04.12.25
|Aufschläge in Zürich: SMI beginnt Handel im Plus (finanzen.at)
|
03.12.25
|Schwacher Handel in Zürich: So performt der SLI aktuell (finanzen.at)
|
03.12.25
|Handel in Zürich: SMI gibt mittags nach (finanzen.at)
|
02.12.25
|SLI aktuell: SLI zum Ende des Dienstagshandels in Grün (finanzen.at)
|
02.12.25
|Gute Stimmung in Zürich: Letztendlich Gewinne im SMI (finanzen.at)