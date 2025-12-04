Aufschläge in Zürich: SLI am Nachmittag freundlich

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,51 Prozent fester bei 2 089,40 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,190 Prozent höher bei 2 082,79 Punkten, nach 2 078,84 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 092,13 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 081,58 Punkten verzeichnete.

SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der SLI bereits um 0,785 Prozent zu. Der SLI lag noch vor einem Monat, am 04.11.2025, bei 2 014,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.09.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 026,99 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.12.2024, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 950,09 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 8,73 Prozent zu. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2 146,62 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 721,32 Punkte.

Gewinner und Verlierer im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell ams-OSRAM (+ 2,48 Prozent auf 7,44 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,38 Prozent auf 163,40 CHF), Adecco SA (+ 2,16 Prozent auf 22,68 CHF), Partners Group (+ 2,03 Prozent auf 944,60 CHF) und Temenos (+ 1,94 Prozent auf 76,15 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Sandoz (-0,66 Prozent auf 56,92 CHF), Richemont (-0,49 Prozent auf 172,70 CHF), Novartis (-0,47 Prozent auf 106,90 CHF), Alcon (-0,28 Prozent auf 63,72 CHF) und Swatch (I) (-0,27 Prozent auf 164,65 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 643 120 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 267,173 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Fokus

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Zurich Insurance-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,02 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at