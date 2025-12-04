Alcon Aktie

Alcon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PDXE / ISIN: CH0432492467

Kursentwicklung im Fokus 04.12.2025 17:59:19

Handel in Zürich: Letztendlich Pluszeichen im SLI

Schlussendlich zeigten sich die Börsianer in Zürich zuversichtlich.

Am Donnerstag legte der SLI via SIX zum Handelsschluss um 0,48 Prozent auf 2 088,75 Punkte zu. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,190 Prozent auf 2 082,79 Punkte an der Kurstafel, nach 2 078,84 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SLI betrug 2 092,13 Punkte, das Tagestief hingegen 2 081,58 Zähler.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 0,753 Prozent. Der SLI stand vor einem Monat, am 04.11.2025, bei 2 014,80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.09.2025, wies der SLI einen Wert von 2 026,99 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 04.12.2024, wies der SLI einen Wert von 1 950,09 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 8,70 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 721,32 Zähler.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit ams-OSRAM (+ 2,96 Prozent auf 7,48 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,28 Prozent auf 58,32 CHF), Adecco SA (+ 1,98 Prozent auf 22,64 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,88 Prozent auf 162,60 CHF) und Lindt (+ 1,46 Prozent auf 11 810,00 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Roche (-1,18 Prozent auf 310,10 CHF), Lonza (-0,94 Prozent auf 548,40 CHF), Alcon (-0,72 Prozent auf 63,44 CHF), Sandoz (-0,49 Prozent auf 57,02 CHF) und Novartis (-0,48 Prozent auf 106,88 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 4 023 417 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 267,173 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,40 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,02 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

