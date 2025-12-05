Schwacher Handel in Zürich: SLI gibt zum Start des Freitagshandels nach

Der SLI fällt im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,19 Prozent auf 2 083,34 Punkte zurück. Zuvor eröffnete der Index bei 2 083,59 Zählern und damit 0,183 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (2 087,41 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 086,21 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 081,53 Zählern.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0,492 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 05.11.2025, wies der SLI einen Stand von 2 022,65 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 05.09.2025, wurde der SLI mit 2 027,15 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 05.12.2024, lag der SLI noch bei 1 948,69 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 8,42 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2 146,62 Punkte. Bei 1 721,32 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Alcon (+ 1,26 Prozent auf 64,24 CHF), Sika (+ 1,05 Prozent auf 158,15 CHF), UBS (+ 0,80 Prozent auf 31,54 CHF), Novartis (+ 0,56 Prozent auf 107,48 CHF) und Sandoz (+ 0,56 Prozent auf 57,34 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Swiss Re (-7,18 Prozent auf 128,55 CHF), VAT (-1,59 Prozent auf 395,10 CHF), Adecco SA (-1,50 Prozent auf 22,30 CHF), Richemont (-0,55 Prozent auf 172,15 CHF) und Swatch (I) (-0,48 Prozent auf 165,80 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 125 893 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 266,942 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,27 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,09 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at