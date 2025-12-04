Optimismus in Zürich: SLI legt am Donnerstagmittag zu

Der SLI gewinnt im SIX-Handel um 12:10 Uhr 0,42 Prozent auf 2 087,63 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,190 Prozent auf 2 082,79 Punkte an der Kurstafel, nach 2 078,84 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 081,58 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 2 087,95 Einheiten.

SLI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0,699 Prozent nach oben. Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 04.11.2025, den Wert von 2 014,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.09.2025, wurde der SLI auf 2 026,99 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 04.12.2024, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 950,09 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 stieg der Index bereits um 8,64 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 721,32 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Adecco SA (+ 2,79 Prozent auf 22,82 CHF), ams-OSRAM (+ 2,34 Prozent auf 7,43 CHF), Givaudan (+ 1,63 Prozent auf 3 362,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,57 Prozent auf 162,10 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,54 Prozent auf 57,90 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Straumann (-0,33 Prozent auf 90,60 CHF), Lonza (-0,33 Prozent auf 551,80 CHF), Swatch (I) (-0,30 Prozent auf 164,60 CHF), Alcon (-0,28 Prozent auf 63,72 CHF) und Richemont (-0,20 Prozent auf 173,20 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 678 903 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 267,173 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,40 erwartet. Zurich Insurance lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,02 Prozent.

