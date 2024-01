Gute Stimmung in Zürich: SPI beendet die Sitzung mit Gewinnen

Am Mittwoch bewegte sich der SPI via SIX schlussendlich 0,39 Prozent fester bei 14 589,71 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,971 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,265 Prozent höher bei 14 571,55 Punkten in den Mittwochshandel, nach 14 533,04 Punkten am Vortag.

Bei 14 538,43 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 14 596,16 Punkten den höchsten Stand markierte.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der SPI bereits um 0,205 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, bewegte sich der SPI bei 14 581,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.10.2023, wurde der SPI mit 13 603,38 Punkten gehandelt. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 24.01.2023, einen Stand von 14 650,22 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,136 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 14 743,38 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 455,60 Zählern.

Heutige Tops und Flops im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Kinarus (+ 25,00 Prozent auf 0,00 CHF), ObsEva (+ 25,00 Prozent auf 0,07 CHF), Addex Therapeutics (+ 9,89 Prozent auf 0,06 CHF), Meyer Burger (+ 9,32 Prozent auf 0,13 CHF) und Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (+ 8,43 Prozent auf 0,09 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Spexis (-37,39 Prozent auf 0,28 CHF), Idorsia (-5,89 Prozent auf 1,29 CHF), INTERROLL (-3,97 Prozent auf 2 420,00 CHF), Orior (-3,72 Prozent auf 67,30 CHF) und Swatch (N) (-3,69 Prozent auf 37,85 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Im SPI weist die Meyer Burger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 52 680 131 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 267,225 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Blick

Die Orascom Development-Aktie weist mit 5,12 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die OC Oerlikon-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,43 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at