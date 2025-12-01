INTERROLL Aktie
WKN: 907155 / ISIN: CH0006372897
01.12.2025 10:04:31
SPI-Wert INTERROLL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein INTERROLL-Investment von vor einem Jahr eingefahren
INTERROLL-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der INTERROLL-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 2 175,00 CHF. Wer vor 1 Jahr 1 000 CHF in die INTERROLL-Aktie investiert hat, hat nun 0,460 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 28.11.2025 1 029,89 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 2 240,00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 2,99 Prozent angezogen.
INTERROLL wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,86 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
