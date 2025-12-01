SPI-Wert INTERROLL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein INTERROLL-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in INTERROLL eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

INTERROLL-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der INTERROLL-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 2 175,00 CHF. Wer vor 1 Jahr 1 000 CHF in die INTERROLL-Aktie investiert hat, hat nun 0,460 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 28.11.2025 1 029,89 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 2 240,00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 2,99 Prozent angezogen.

INTERROLL wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,86 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at