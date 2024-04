Gute Stimmung in Zürich: SPI liegt nachmittags im Plus

Am Freitag notiert der SPI um 15:42 Uhr via SIX 0,63 Prozent höher bei 15 110,01 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,890 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,678 Prozent auf 15 117,21 Punkte an der Kurstafel, nach 15 015,45 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 15 133,89 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 15 066,37 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 0,133 Prozent. Vor einem Monat, am 26.03.2024, wies der SPI einen Stand von 15 359,09 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 26.01.2024, verzeichnete der SPI einen Stand von 14 839,12 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.04.2023, wurde der SPI auf 14 984,66 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 3,71 Prozent zu. Bei 15 480,85 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Zählern verzeichnet.

SPI-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit ObsEva (+ 20,00 Prozent auf 0,01 CHF), Idorsia (+ 9,41 Prozent auf 1,91 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 7,17) Prozent auf 7,17 CHF), Meyer Burger (+ 4,76 Prozent auf 0,01 CHF) und lastminutecom (+ 4,18 Prozent auf 21,20 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil CI Com SA (-23,36 Prozent auf 1,05 CHF), HOCHDORF (-9,03 Prozent auf 1,31 CHF), Addex Therapeutics (-8,70 Prozent auf 0,11 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-8,53 Prozent auf 0,54 CHF) und Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (-7,83 Prozent auf 0,08 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Meyer Burger-Aktie aufweisen. 97 992 967 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SPI mit 251,084 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SPI-Werte

Im SPI weist die Talenthouse-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,99 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

