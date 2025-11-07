OC Oerlikon Corporation Aktie
WKN: 863037 / ISIN: CH0000816824
|OC Oerlikon-Investmentbeispiel
|
07.11.2025 10:04:27
SPI-Wert OC Oerlikon-Aktie: So viel Verlust hätte ein OC Oerlikon-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades OC Oerlikon-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der OC Oerlikon-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 7,27 CHF. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die OC Oerlikon-Aktie investiert hat, hat nun 13,755 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 06.11.2025 auf 2,99 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 41,18 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 58,82 Prozent.
Alle OC Oerlikon-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 951,59 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|OC Oerlikon Corporation AG
|3,26
|1,88%
