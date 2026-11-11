GXO Logistics Aktie
WKN DE: A3CU51 / ISIN: US36262G1013
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11.11.2026 19:09:53
GXO Logistics Expands Partnership With ASOS
(RTTNews) - On Wednesday, GXO Logistics (GXO) renewed its contract with online fashion retailer ASOS for another nine years, extending their partnership, which began in 2013.
Over the past 13 years, GXO has supported ASOS through its automated logistics hub in Barnsley, improving warehouse operations, delivery services and technology to meet changing customer needs and market demands.
The renewed contract covers warehousing and transportation services, with GXO continuing to provide innovative solutions and support more than 16 million ASOS customers annually.
On the NYSE, the shares for GXO are trading 0.89 percent down at $54.83.
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