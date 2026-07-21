Bossard Aktie
WKN DE: A111WS / ISIN: CH0238627142
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21.07.2026 06:00:15
Halbjahresbericht 2026
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Bossard Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Sehr geehrte Damen und Herren
Anbei erhalten Sie die Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR der Bossard
Holding AG vom 21. Juli 2026.
Weitere Informationen finden Sie unter www.bossard.com – Investor Relations.
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Heute um 15.00 Uhr (CET/Swiss time) findet ein Audio Webcast auf Englisch mit CEO
Dr. Daniel Bossard und CFO Stephan Zehnder statt. Gerne können Sie sich über
diesen Link (mit Audio) einloggen und teilnehmen. Für Fragen und Antworten registrieren
Sie sich bitte über diesen Link, danach erhalten Sie die individuellen Einwahlnummern.
Freundliche Grüsse
Bossard Holding AG
Tel.: +41 41 749 65 86
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Bossard Holding AG
|Steinhauserstrasse 70
|6301 Zug
|Schweiz
|Telefon:
|+41 41 749 65 86
|Fax:
|+41 41 749 6021
|E-Mail:
|investor@bossard.com
|Internet:
|www.bossard.com
|ISIN:
|CH0238627142
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2368914
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2368914 21.07.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Bossard AG
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06:00
|Semi Annual Report 2026 (EQS Group)
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06:00
|Halbjahresbericht 2026 (EQS Group)
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14.07.26
|SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bossard von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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08.07.26
|Verluste in Zürich: SPI legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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07.07.26
|SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bossard von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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01.07.26
|Invitation Audio Webcast Presentation of Bossard's semi-annual results 2026 (EQS Group)
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30.06.26
|SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bossard von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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23.06.26
|SPI-Titel Bossard-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bossard von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
Analysen zu Bossard AG
Aktien in diesem Artikel
|Bossard AG
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|0,92%
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