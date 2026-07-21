Bossard Aktie
WKN DE: A111WS / ISIN: CH0238627142
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21.07.2026 06:00:15
Semi Annual Report 2026
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Bossard Holding AG / Key word(s): Half Year Results
Dear Sir or Madam,
Enclosed you find the ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR
of Bossard Holding AG of July 21, 2026.
Further information is available on www.bossard.com – Investor Relations.
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Today at 15:00 am (CET/Swiss time) a webcast in English with CEO Dr. Daniel Bossard
and CFO Stephan Zehnder will take place. You are welcome to log in and participate
via this link (with audio). For Q&A, please register via this link, after that you will get
the individual dial-in numbers.
Yours sincerely,
Bossard Holding AG
Phone.: +41 41 749 65 86
End of Inside Information
|Language:
|English
|Company:
|Bossard Holding AG
|Steinhauserstrasse 70
|6301 Zug
|Switzerland
|Phone:
|+41 41 749 65 86
|Fax:
|+41 41 749 6021
|E-mail:
|investor@bossard.com
|Internet:
|www.bossard.com
|ISIN:
|CH0238627142
|Listed:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2368914
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2368914 21-Jul-2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Bossard AG
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06:00
|Semi Annual Report 2026 (EQS Group)
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06:00
|Halbjahresbericht 2026 (EQS Group)
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14.07.26
|SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bossard von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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08.07.26
|Verluste in Zürich: SPI legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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07.07.26
|SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bossard von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
01.07.26
|Invitation Audio Webcast Presentation of Bossard's semi-annual results 2026 (EQS Group)
|
30.06.26
|SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bossard von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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23.06.26
|SPI-Titel Bossard-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bossard von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
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Aktien in diesem Artikel
|Bossard AG
|222,00
|1,83%
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