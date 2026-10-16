Halfords Group PLCShs Aktie

Halfords Group PLCShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B5TU / ISIN: GB00B012TP20

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.10.2026 13:56:13

Halfords Group PLC: Holding in Company

Halfords Group PLC (HFD)
Halfords Group PLC: Holding in Company

16-Oct-2026 / 12:56 GMT/BST

 

TR-1: Standard form for notification of major holdings

 

NOTIFICATION OF MAJOR HOLDINGS

 

1a. Identity of the issuer or the underlying issuer of existing shares to which voting rights are attached ii:

GB00B012TP20

 

1b. Please indicate if the issuer is a non-UK issuer (please mark with an “X” if appropriate)

UK

 

2. Reason for the notification (please mark the appropriate box or boxes with an “X”)

An acquisition or disposal of voting rights

X

An acquisition or disposal of financial instruments

 

An event changing the breakdown of voting rights

 

Other (please specify) iii:

 

3. Details of person subject to the notification obligation iv

Name

JPMorgan Chase & Co.

City and country of registered office (if applicable)

US

4. Full name of shareholder(s) (if different from 3.) v

Name

J.P. Morgan Securities PLC

City and country of registered office (if applicable)

 

5. Date on which the threshold was crossed or reached vi:

09-Oct-2026

6. Date on which issuer notified (DD/MM/YYYY):

13-Oct-2026

7. Total positions of person(s) subject to the notification obligation

 

% of voting rights attached to shares (total of 8. A)

% of voting rights through financial instruments
(total of 8.B 1 + 8.B 2)

Total of both in % (8.A + 8.B)

Total number of voting rights held in issuer (8.A + 8.B) vii

Resulting situation on the date on which threshold was crossed or reached

2.014931

3.131389

5.146320

11266775

Position of previous notification (if

applicable)

Below minimum threshold 

Below minimum threshold 

Below minimum threshold 

 
             

 

8. Notified details of the resulting situation on the date on which the threshold was crossed or reached viii

A: Voting rights attached to shares

Class/type of
shares

ISIN code (if possible)

Number of voting rights ix

% of voting rights

Direct

(DTR5.1)

Indirect

 (DTR5.2.1)

Direct

(DTR5.1)

Indirect

(DTR5.2.1)

GB00B012TP20

 

4411263

 

2.014931

SUBTOTAL 8. A

4411263

2.014931%

 

 

B 1: Financial Instruments according to DTR5.3.1R (1) (a)

Type of financial instrument

Expiration
date x

Exercise/
Conversion Period xi

Number of voting rights that may be acquired if the instrument is

exercised/converted.

% of voting rights

 

 

 

 

 

 

 

SUBTOTAL 8. B 1

 

 

 

 

B 2: Financial Instruments with similar economic effect according to DTR5.3.1R (1) (b)

Type of financial instrument

Expiration
date x

Exercise/
Conversion Period xi

Physical or cash

Settlement xii

Number of voting rights

% of voting rights

Cash-settled Equity

Swap

15/10/2026

15/10/2026

Cash

19594

0.008950

Cash-settled Equity

Swap

25/08/2027

25/08/2027

Cash

15

0.000007

Cash-settled Equity

Swap

24/02/2027

24/02/2027

Cash

2607452

1.191005

Cash-settled Equity

Swap

25/09/2028

25/09/2028

Cash

33913

0.015490

Cash-settled Equity

Swap

02/11/2027

02/11/2027

Cash

87504

0.039969

 

30/03/2027

30/03/2027

Cash

193

0.000088

Cash-settled Equity

Swap

11/06/2027

11/06/2027

Cash

4106841

1.875880

 

 

 

SUBTOTAL 8.B.2

6855512

3.131389%

 

 
                   

 

9. Information in relation to the person subject to the notification obligation (please mark the

applicable box with an “X”)

Person subject to the notification obligation is not controlled by any natural person or legal entity and does not control any other undertaking(s) holding directly or indirectly an interest in the (underlying) issuer xiii

 

Full chain of controlled undertakings through which the voting rights and/or the
financial instruments are effectively held starting with the ultimate controlling natural person or legal entity (please add additional rows as necessary) xiv

X

Ultimate controlling person

Name of controlled undertaking

% of voting rights if it equals or is higher than the notifiable threshold

% of voting rights through financial instruments if it equals or is higher than the notifiable threshold

Total of both if it equals or is higher than the notifiable threshold

JPMorgan Chase & Co.

J.P. Morgan Securities PLC

 

3.131389

5.146320%

 

10. In case of proxy voting, please identify:

Name of the proxy holder

 

The number and % of voting rights held

 

The date until which the voting rights will be held

 

 

11. Additional information xvi

Chain of controlled undertaking:

JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase Bank, National Association (100%)
J.P. Morgan International Finance Limited (100%)
J.P. Morgan Capital Holdings Limited (100%)
J.P. Morgan Securities PLC (100%)

 
           

 

Place of completion

13-Oct-2026

Date of completion

London

 


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

View original content: EQS News
ISIN: GB00B012TP20
Category Code: HOL
TIDM: HFD
LEI Code: 54930086FKBWWJIOBI79
Sequence No.: 446634
EQS News ID: 2417348

 
End of Announcement EQS News Service

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Halfords Group PLCShs

mehr Nachrichten

Analysen zu Halfords Group PLCShs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Halfords Group PLCShs 3,24 0,62% Halfords Group PLCShs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:13 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08:20 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41

Börse aktuell - Live Ticker

Nachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen