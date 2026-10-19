Halfords Group PLCShs Aktie
WKN: A0B5TU / ISIN: GB00B012TP20
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19.10.2026 16:58:23
Halfords Group PLC: Holding in Company
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Halfords Group PLC (HFD)
TR-1: Standard form for notification of major holdings
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
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|ISIN:
|GB00B012TP20
|Category Code:
|HOL
|TIDM:
|HFD
|LEI Code:
|54930086FKBWWJIOBI79
|Sequence No.:
|446798
|EQS News ID:
|2418294
|End of Announcement
|EQS News Service
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Nachrichten zu Halfords Group PLCShs
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16:58
|Halfords Group PLC: Holding in Company (EQS Group)
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16.10.26
|Halfords Group PLC: Holding in Company (EQS Group)
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30.09.26
|Halfords Group PLC: Total Voting Rights (EQS Group)
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21.09.26
|Halfords Group PLC: Director/PDMR Shareholding (EQS Group)
|
11.09.26
|Halfords Group PLC: Result of AGM (EQS Group)
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01.09.26
|Halfords Group PLC: Total Voting Rights (EQS Group)
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01.09.26
|Halfords Group PLC: Holding in Company (EQS Group)
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28.08.26
|Halfords Group PLC: Holding in Company (EQS Group)
Analysen zu Halfords Group PLCShs
Aktien in diesem Artikel
|Halfords Group PLCShs
|3,32
|2,47%
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