Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart leichter

Am Mittwoch bewegt sich der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,32 Prozent leichter bei 4 933,11 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 4,233 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,004 Prozent auf 4 948,79 Punkte an der Kurstafel, nach 4 949,00 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4 933,11 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4 948,79 Punkten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verlor der Euro STOXX 50 bereits um 0,527 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.09.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 778,66 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 903,62 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 09.10.2023, den Stand von 4 112,57 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 9,31 Prozent nach oben. Bei 5 121,71 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 4 380,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,45 Prozent auf 38,28 EUR), SAP SE (+ 0,12 Prozent auf 205,25 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,11 Prozent auf 26,63 EUR), BASF (+ 0,08 Prozent auf 46,62 EUR) und Siemens (-0,06 Prozent auf 180,08 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Bayer (-2,96 Prozent auf 28,37 EUR), Infineon (-1,84 Prozent auf 29,33 EUR), Airbus SE (ex EADS) (-0,76 Prozent auf 125,40 EUR), Eni (-0,74 Prozent auf 14,16 EUR) und UniCredit (-0,65 Prozent auf 38,97 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Bayer-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 529 989 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 339,591 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Nordea Bank Abp Registered-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,22 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

