Handel in Europa: STOXX 50 am Nachmittag auf grünem Terrain

Für den STOXX 50 geht es am Mittwoch aufwärts.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,25 Prozent höher bei 4 419,92 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,059 Prozent auf 4 406,36 Punkte an der Kurstafel, nach 4 408,96 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 403,98 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 420,42 Zählern.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht legte der STOXX 50 bereits um 0,601 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 27.02.2024, notierte der STOXX 50 bei 4 299,92 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.12.2023, lag der STOXX 50 bei 4 079,44 Punkten. Der STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 27.03.2023, mit 3 840,32 Punkten bewertet.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 8,01 Prozent zu Buche. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 4 420,42 Punkte. 4 010,21 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit AstraZeneca (+ 2,26 Prozent auf 106,76 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,53 Prozent auf 450,60 EUR), Richemont (+ 1,41 Prozent auf 136,60 CHF), Deutsche Telekom (+ 1,19 Prozent auf 22,49 EUR) und BASF (+ 1,14 Prozent auf 53,23 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil HSBC (-1,72 Prozent auf 6,17 GBP), BP (-1,09 Prozent auf 4,94 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,73 Prozent auf 41,91 CHF), GSK (-0,33 Prozent auf 16,92 GBP) und National Grid (-0,24 Prozent auf 10,55 GBP) unter Druck.

Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 10 546 088 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die Novo Nordisk-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 534,599 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Mitglieder auf

2024 hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die BAT-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,12 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

