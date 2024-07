Handel in Europa: STOXX 50 schwächelt zum Start des Donnerstagshandels

Das macht das Börsenbarometer in Europa heute.

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,87 Prozent leichter bei 4 402,83 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,292 Prozent leichter bei 4 428,38 Punkten, nach 4 441,37 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 4 428,38 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 396,45 Punkten erreichte.

STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 0,528 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 25.06.2024, wurde der STOXX 50 mit 4 547,35 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 25.04.2024, lag der STOXX 50 bei 4 376,55 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.07.2023, wurde der STOXX 50 mit 4 009,71 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 7,60 Prozent zu. 4 584,77 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 4 010,21 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Unilever (+ 6,22 Prozent auf 46,71 GBP), Roche (+ 3,47 Prozent auf 283,00 CHF), GSK (+ 0,50 Prozent auf 15,18 GBP), Deutsche Telekom (+ 0,33 Prozent auf 24,10 EUR) und Novartis (+ 0,30 Prozent auf 96,55 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Nestlé (-4,60 Prozent auf 89,26 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,58 Prozent auf 47,12 CHF), Richemont (-2,29 Prozent auf 130,35 CHF), Siemens (-2,24 Prozent auf 167,60 EUR) und UBS (-2,23 Prozent auf 26,25 CHF).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im STOXX 50 weist die HSBC-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 836 843 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Novo Nordisk-Aktie mit 545,461 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Mit 9,57 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der HSBC-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at