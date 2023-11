Handel in Frankfurt: Das macht der TecDAX am Montagnachmittag

Am Montag tendiert der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,66 Prozent tiefer bei 2 936,93 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 438,081 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,080 Prozent fester bei 2 958,90 Punkten, nach 2 956,53 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 2 966,70 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 936,73 Einheiten.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 06.10.2023, den Stand von 2 999,47 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, stand der TecDAX bei 3 182,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.11.2022, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 2 835,07 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2023 bereits um 1,04 Prozent. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 350,46 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 788,38 Zählern.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell Telefonica Deutschland (+ 2,41 Prozent auf 1,72 EUR), HENSOLDT (+ 2,28 Prozent auf 28,74 EUR), Energiekontor (+ 2,14 Prozent auf 76,40 EUR), MorphoSys (+ 2,10 Prozent auf 31,05 EUR) und Nemetschek SE (+ 1,86 Prozent auf 70,06 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil EVOTEC SE (-6,59 Prozent auf 16,38 EUR), Sartorius vz (-3,70 Prozent auf 247,50 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,38 Prozent auf 31,58 EUR), Siemens Healthineers (-2,13 Prozent auf 46,96 EUR) und Nagarro SE (-1,24 Prozent auf 75,65 EUR).

Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Telefonica Deutschland-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 2 888 843 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 151,219 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der TecDAX-Mitglieder

Unter den TecDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SMA Solar-Aktie mit 9,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Telefonica Deutschland-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,71 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

